SV: Gjenåpningsplanen må behandles i Stortinget

NTB

Statsminister Erna Solberg skisserer onsdag en plan for hvordan Norge skal åpne igjen. SV krever at redegjørelsen må behandles i Stortinget.

Det er nødvendig for å sikre åpenhet og legitimitet til gjenåpningen, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Erna Solberg har ikke maktet å gjennomføre nedstengingene av Norge på en sosialt rettferdig måte. Det er ingen grunn til å tro at hun klarer det med gjenåpningen heller. Derfor vil SV ha stortingsbehandling av gjenåpningsplanen og vil foreslå at statsministerens redegjørelse sendes til komité for videre behandling, sier Lysbakken til NTB.

Målet er ikke å detaljstyre datoer og lignende. Der må faglige råd følges, understreker han.

– Men åpningen må kombineres med sosiale tiltak som hjelper samfunnet i gang på en rettferdig måte, og motvirker forskjells-krisen som pandemien har utløst, sier han.

SV vil gjennom stortingsbehandling sikre at økonomiske tiltak for arbeidsløse og bedrifter ikke avvikles for tidlig. I tillegg er partiet opptatt av at skoler og helsevesen utstyres med en plan og ressurser for å ta igjen det tapte, samt at frivillighet, kultur og idrett får drahjelp til å komme i gang med virksomheten igjen.