Erna Solberg redegjør om gjenåpning av samfunnet

Your browser doesn't support HTML5 video. Direktesending fra ABC TV 2021-04-07 at 08:11 Les mer Lukk

Statsminister Erna Solberg redegjør for coronasituasjonen og strategien for gradvis gjenåpning av samfunnet for Stortinget onsdag klokken 11.30.