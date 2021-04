Kjøttprodukter tilbakekalt grunnet salmonella - ikke nok norsk kjøtt i markedet

NTB

Flere kjøttprodukter har så langt i år blitt trukket fra butikkhyllene på grunn av salmonellautbrudd. Årsaken kan være mangelen på norsk kjøtt i butikkene.

Matvareprodusenter som Nortura, Coop, Grilstad, Taga Foods og Norgesgruppen har så langt i år sett seg nødt til å trekke tilbake produkter som bacon, salami og spekepølser fra det norske butikkhyller. Årsaken er mistanke og funn av salmonella i kjøtt importert fra Tyskland, som videre ble distribuert via en norsk råvareprodusent.

– Et nylig utbrudd av salmonella, der 22 ble syke, er knyttet til et parti med storfekjøtt fra Tyskland. Det er også gjort funn av andre typer salmonellabakterier i noen partier svinekjøtt fra samme land, opplyser direktør for avdeling mat Karina Kaupang i Mattilsynet til NTB.

For lite norsk kjøtt i markedet

Årsaken til at det har vært flere funn av salmonellabakterier den siste tiden henger sammen med at det har vært et større behov for å importere kjøtt til Norge.

– Det er for lite norsk kjøtt i det norske markedet. Det fører til et større behov for import av kjøtt, særlig storfe og svin. Når det importeres kjøtt fra land der salmonella er vanligere enn det er her i Norge, så utgjør det en større smitterisiko, forteller hun.

Alt kjøtt som importeres skal være testet og analysert for salmonella i landet de kommer fra. Prøver av kjøttet blir også gjort i Norge. Produktet følges samtidig av sertifikater. Alle kjøttpartiene som inneholdt salmonella hadde de rette sertifikatene, men det viste seg at de likevel førte med seg bakteriene, opplyser Kaupang.

– Det er slik at ingen prøver kan gi en 100 prosent garanti for at kjøttet ikke inneholder salmonella. Prøvene kan være tatt feil eller så kan det ha oppstått en kryssforurensning på slakteriet, sier hun.

Pandemien kan ha påvirket

Økningen av salmonella her i landet kan samtidig ses i sammenheng med koronapandemien.

– Det kan det nok til dels gjøre, svenskehandelen har jo forsvunnet for eksempel. Faktum er i hvert fall at det er for lite storfe- og svinekjøtt fra norske husdyr i det norske markedet. De siste månedene har importen av kjøtt gått opp. Vi ser altså at det er noen av disse partiene som har inneholdt salmonella, sier Karina Kaupang til NTB.

Den eneste måten en kan unngå å bli smittet av salmonella på, er håndtere kjøttet riktig. Rått kjøtt er ikke sterilt og noen av bakteriene kan gi sykdom.

– Folk har nok også blitt mer oppmerksomme på hvordan man skal behandle kjøtt hjemme og følge gode råd for kjøkkenhygiene. Man reduserer risikoen for å bli smittet hvis råvarene håndteres riktig, sier Karina Kaupang i Mattilsynet.