NHO: Gjenåpning må bety slutt på krisehjelp

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum advarer politikerne mot å la økonomiske krisetiltak bli værende når pandemien er over. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum advarer mot å la krisepolitikken bli den nye normalen når pandemien er over.

– En pub som har vært stengt noen måneder, og som så får all omsetning tilbake og vel så det, den skal ikke trenge støtte. Og den skal heller ikke få støtte, sier Dørum.

Han har et klart råd til statsminister Erna Solberg (H) før hun onsdag legger fram sin store gjenåpningsplan for Norge: Når pandemien er over, må den økonomiske krisehjelpen avvikles.

– Koronakrisen har representert et unntak. Den kan ikke få lov til å bli den nye normalen, sier han.

Dagpenger og kompensasjon

Dørum trekker fram dagpenger for arbeidsløse og permitterte som eksempel. Under koronapandemien har dagpengesatsen vært forhøyet. Når pandemien er over, mener NHO at satsen må settes ned igjen.

– De ordningene som vi mente var gode nok før koronapandemien, de må vi også mene at er gode nok etter koronapandemien, sier sjeføkonomen til NTB.

Et annet eksempel er kompensasjonsordningen for næringslivet, der kriserammede bedrifter får dekket en andel av sine faste, uunngåelige kostnader. Begrunnelsen for denne ordningen har vært at smitteverntiltakene forhindrer bedriftene fra å drive som normalt, påpeker Dørum.

– Men når smitteverntiltakene ikke lenger gjør det, så forsvinner også argumentasjonen for å kompensere bedriftene.

Unntak for reiseliv

Sjeføkonomen tror likevel at noen bransjer vil trenge mer langvarig hjelp.

Det gjelder for eksempel luftfarten og reiselivet. Her er det ventet at det kan ta flere år før omsetningen kommer tilbake. Samtidig er store deler av reiselivet sesongpreget, og hvis 2021-sesongen ryker, må mange bedrifter vente til 2022-sesongen før de han ha håp om normale tall igjen.

– Det kan være et argument for å videreføre lav momssats for reiseliv, sier Dørum.

Han mener også at forlenget nedbetalingstid på utsatte skatter og avgifter bør vurderes.

Samtidig frykter Dørum at det kan bli behov for sysselsettingstiltak i en lang periode framover.

Innspill til gjenåpningsplanen

I arbeidet med gjenåpningsplanen har både NHO og Virke kommet med en rekke innspill til regjeringen.

Et viktig forslag fra NHOs side har vært innføring av vaksinepass, slik at de som har fått vaksine, eller som kan dokumentere at de har hatt covid-19, kan få ekstra friheter.

Virke har for sin del etterlyst en rask gjenåpning av stengte virksomheter.

– Virke har full forståelse for at den alvorlige smitteutviklingen i mars tilsa inngripende tiltak. Vi har likevel store utfordringer med å se at alle tiltakene som er innført i nasjonale bestemmelser, regionalt og nasjonalt, har den effekten man ønsket, sier Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen.

– Fram mot sommeren og gjenåpningen bør det være «heller strengt enn stengt» som gjelder, sier han.