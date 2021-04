NTB

Det er registrert 314 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 121 flere enn mandag og 84 mer enn snittet den siste uken, viser tall fra kommunen.

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 256 nye smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er nå høyest i bydelen Alna med 982 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det er registrert 42 nye smittede i bydelen siste døgn. Deretter følger bydelene Stovner med 939 og Søndre Nordstrand med et smittetall på 876.

Smittetallene er lavest i Vestre Aker med 215 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Her ble det registrert 14 nye smittede det siste døgnet.

I alt er 29.791 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.