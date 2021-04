Viken bekymret for smittetrykk på skolebussene: Oppfordrer færre til å reise

Sperrebånd og merker om at setet ikke er i bruk er ett av tiltakene Viken fylkeskommune iverksetter for å minske smittetrykket og trengselen på skolebussene i fylket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Overfylte skolebusser i Viken gjør at flere bekymrer seg for å bli smittet på vei til skolen. Nå setter fylket inn flere tiltak for å minske smittefaren.