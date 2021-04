Kraftig nedgang i antall utenlandsreisende i påsken

NTB

Antallet flypassasjerer som til og fra utlandet i påsken i år er langt lavere enn under den coronafrie påsken i 2019.

– Det var dette vi håpet, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Tall avisen har fått fra Avinor viser at 10.851 personer reiste utenlands fra Avinors flyplasser i påskeuken. For to år siden var tilsvarende tall 231.272 personer.

Før påsken anslo Avinor at 21.487 personer ville fly ut av landet fra 26. mars til 6. april.

Mener signalene har nådd fram

Regjeringen har rådet alle til å unngå unødvendige fritidsreiser. De som likevel velger å reise til utlandet må bo på karantenehotell i minst sju døgn.

– Innreiserestriksjonene våre er blant Europas strengeste, for at vi skal unngå importsmitte. Trafikktallene viser at de tydelige signalene åpenbart er nådd fram, sier Mæland.

God kapasitet på karantenehotell

Aftenposten skriver samtidig at det i tidsrommet fra torsdag før palmehelgen til 2. påskedag ankom 12.296 flypassasjerer fra utlandet.

Ullensaker kommune har ansvaret for organiseringen av karantenehotell for dem som ankommer Norge via Gardermoen. I forkant av påsken økte kommunen hotellkapasiteten fra 1.600 til 3.000 rom.

Den siste uken har belegget på karantenehotellene ved Gardermoen ligget på mellom 1.200 til 1.500 gjester i døgnet.

– Med 3.000 plasser har vi en god buffer. I dag og i morgen forventes det at det kommer noen flere reisende enn på en normal hverdag, men det er ikke noe stort rush, sier Gunnhild Grimstad-Kirkeby, kommunaldirektør for helse- og sosialomsorg i Ullensaker til Aftenposten tirsdag.