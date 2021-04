Sinnataggen utsatt for skadeverk på ny

Natt til tirsdag har noen forsøkt å sage over høyre ankel på den populære skulpturen Sinnataggen i Frognerparken i Oslo.

Det opplyser Oslo kommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

– Vi ønsker at publikum skal ha nær tilgang til kunsten til Vigeland og det er veldig synd at dette skjer. Vi håper å få løst saken raskt og at skulpturen kommer tilbake til broen så snart som mulig, sier Jarle Strømodden, museumsleder i Vigelandmuseet.

Sinnataggen blir nå fjernet fra Frognerparken i en periode. Skulpturen skal undersøkes og konserveres.

– Dette er skadeverk på et fredet kulturminne og forholdet vil bli politianmeldt, heter det i pressemeldingen.

Ramponert og stjålet

Sinnataggen har en rekke ganger tidligere blitt utsatt for hærverk, første gang allerede i 1947, da den ble tilgriset med maling.

Natt til 1. januar 1992 ble Sinnataggen ble stjålet. Den vel 40 kilo tunge skulpturen ble skåret av sokkelen. To uker senere ble skulpturen funnet igjen på Årvoll i Oslo.

Sinnataggen i Vigelandsparken er en av Norges mest ikoniske og folkekjære statuer. Les mer Lukk

6. februar 1995 ble Sinnataggen tilgriset med rød spraymaling. Også sokkelen på Monolitten ble tilgriset med maling, ifølge NTB.

18. juni 2002 ble Sinnataggen og andre skulpturer kneblet med hvite bind, etter sigende som en protest mot et møte i Verdensbanken.

I 2005 måtte beinet på Sinnataggen sveises etter hærverk, og i april året etter ble hvitmaling tømt over statuen.

Slapp unna PR-stunt

Natt til 15. mars 2007 var Sinnataggen var eneste skulptur i Vigelandsanlegget som slapp å få svarte lapper foran kjønnsdelene. Det hele var et PR-stunt fra elever ved Westerdahls reklameskole i Oslo.

Bare en drøy måned senere, natt til 21. april 2007, ble Sinnataggen malt rosa av ukjente gjerningsmenn.