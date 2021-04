Europa åpner gradvis opp igjen

NTB

Onsdag legger Erna Solberg fram planen for hvordan Norge skal gjenåpnes. Land som Danmark og England er allerede i gang med å lette på restriksjonene.

Solberg skal først presentere planen for Stortinget, før hun holder en pressekonferanse.

Hittil har statsministeren og norske helsemyndigheter vært nøye med å understreke at det vil ta tid å åpne samfunnet igjen. Først i slutten av mai kan første trinn i gjenåpningen være i gang, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog.

Forsiktig gjenåpning i Danmark

Det er en svært ulik situasjon som utspiller seg i landene i Europa.

Mens Danmark startet en delvis gjenåpning denne uken, har Sverige forlenget coronanedstengningen til begynnelsen av mai.

Sverige har hatt flere smittede og flere dødsfall per 100.000 innbyggere enn nabolandene de siste to ukene, mens Norge, Danmark og Finland ligger nærmere hverandre i utvikling.

Den svenske regjeringen har gitt opp at alle voksne skal være vaksinert med første dose i første halvår og har skjøvet målsettingen til midten av august.

I Danmark begynte den gradvise gjenåpningen tirsdag. Nå kan skjønnhets- og frisørsalonger, solarium, tatoveringsstudioer og kjøreskoler igjen holde åpent. Elever fra femte til åttende klasse i grunnskolen og i første og andre klasse på videregående får komme tilbake på skolen halve tiden. Også universiteter og høyskoler åpner delvis.

Boris Johnson åpner pubene

Storbritannia er på vei inn i annen fase av gjenåpningen. Fra neste uke kan engelskmenn igjen gå til frisør og på treningssenter, samt besøke butikker og restauranter som har uteservering.

– Jeg skal selv bevege meg til puben og føre en øl mot munnen, ganske forsiktig, men ugjenkallelig, bedyret statsminister Boris Johnson da han kunngjorde nyheten mandag.

Mange briter lengter nå etter å kunne reise på utenlandsferie igjen. Fortsatt anmodes folk til å unngå ikke-nødvendige reiser, men Johnson har antydet at det kan bli en endring fra midten av mai.

I Storbritannia har 31 millioner mennesker fått første dose av coronavaksinen, og 5 millioner har fått dose nummer to, langt flere enn i noe annet land i Europa.

Hellas håper på turister igjen

Til tross for høye smittetall velger Hellas å gjenåpne. Myndighetene ønsker å få fart på økonomien igjen, og håper at EU innfører vaksinepass slik at turistsesongen kan starte i midten av mai.

De fleste butikker kan nå holde åpent, men kunder må bestille tid på forhånd og det settes maksgrense for antall i butikklokalet. Kjøpesentre er fortsatt stengt.

I Tyskland fortsetter restriksjonene til slutten av neste uke, bortsett fra i delstaten Saarland ved grensen til Frankrike. Som den første av de tyske delstatene gjenåpnet Saarland tirsdag for blant annet kinoer og treningssentre. Delstaten har dog hatt langt lavere smittetall enn resten av landet gjennom pandemien.

Også i nabostaten Luxembourg begynner delvis gjenåpning denne uken. Det samme gjør Portugal, som måtte stenge ned da smitten skjøt i været etter juleferien.

Høy smitte i Sentral- og Øst-Europa

Mange sentral- og østeuropeiske land klarte seg forholdsvis greit da koronasmitten brøt ut i fjor, men opplever nå høye smittetall og fortsatt strenge restriksjoner.

Polen har et smittetrykk som er 60 ganger høyere enn i fjor vår, og årsaken er utbredelsen av den engelske virusvarianten, skriver BBC. Derfor er skoler, butikker og mange arbeidsplasser fortsatt stengt. Pasienter blir fløyet til sykehus i områder av landet som ikke er like hardt rammet, og regjeringen forsøker å rekruttere leger fra andre land.

Ungarn er nå blant landene med høyest dødsrate i verden. Flere hundre dør hver dag, og landet er nå oppe i 21.000 koronarelaterte dødsfall. Regjeringen kjøpte i fjor 16.000 respiratorer, men det hjelper lite ettersom det er stor mangel på både leger og sykepleiere. Fremdriften er derimot bedre når det gjelder vaksinasjon, ettersom landet inngikk egne innkjøpsavtaler med både Russland og Kina.

Treg start i Ukraina

Motsatsen er Ukraina, som har en av de laveste vaksinasjonsratene i Europa. Færre enn 250.000 mennesker i landet med over 40 millioner innbyggere er hittil vaksinert. Restriksjonene varierer internt i landet, men for det meste er bare de viktigste butikkene åpne, skolene er stengt og denne uken innføres også begrensninger på offentlig transport.

I Tsjekkia varsler regjeringen delvis gjenåpning av butikker og uteservering i slutten av måneden. Unntakstilstanden i landet vil som planlagt bli avsluttet søndag, og det innebærer slutt på nattlig portforbud og reiserestriksjoner internt i landet.