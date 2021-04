Død mann funnet i Levanger

NTB

En død mann ble tirsdag funnet under en leteaksjon i Levanger. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, opplyser politiet.

Politiet i Trøndelag meldte om funnet på Twitter klokken 13.30 tirsdag.

Den avdøde mannen, som er i 40-årene, ble meldt savnet mandag, og leteaksjonen har pågått siden.

Operasjonsleder Svein Erik Wagnild i Trøndelag politidistrikt sier til NTB at de er sikre på at det er den savnede mannen som er funnet, og at de dermed har varslet pårørende.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, sier Wagnild.

Politiet opplyser at de undersøker omstendighetene videre.