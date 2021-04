21 nye smittetilfeller i Drammen

NTB

Det siste døgnet er det registrert 21 nye coronatilfeller i Drammen. – Vi har fortsatt en stor jobb foran oss, sier kommuneoverlegen.

For 16 av tilfellene er smitteveien kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste fem.

Det foregående døgnet var antall smittede 25.

– Vi må ikke la oss lure av de høye smittetallene vi har hatt de siste ukene, til å tro at vi har lave smittetall nå. 21 tilfeller i løpet av ett døgn er fortsatt for høyt. Det er ingen tvil om at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket i Drammen kommune, sier kommuneoverlege John David Johannessen i en pressemelding på kommunens nettsider.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 457 nye smittetilfeller i Drammen.