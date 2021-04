Flere kjøper bolig sammen

NTB

Etter ti år med fall, steg andelen boligkjøpere som kjøper sammen med andre i fjerde kvartal i fjor.

Trendbruddet er særlig markant i Oslo, ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund, som setter utviklingen i fjerde kvartal i sammenheng med tiltakende prisvekst på boliger, spesielt i hovedstaden.

– Lave renter gir et sterkt insentiv til å kjøpe bolig fordi det er økonomisk mye gunstigere enn å leie. Mange løser dette ved å kjøpe sammen med andre, noe som gjør at de kan klare å innfri kravene til inntekt og egenkapital for å få boliglån, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.