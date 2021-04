Ringnes reagerer på Solo-likhet – krever at Oslo-øl fjernes fra butikkhyllene

Ringnes mener logoen til ølen «Oslo» minner for mye om deres Solo-brus. Bryggeriet bak produktet har fått beskjed om å avslutte produksjonen.

Tilbake i 1934 ble den folkekjære og tradisjonsrike appelsinbrusen Solo lansert.

Bryggeriet Oslo Brewing Company har på sin side lansert ølen «Oslo», og mange vil nok mene at ølets logo ligner svært mye på den kjente logoen til Solo.

Det får bryggerigiganten Ringnes, som eier varemerke Solo, til å reagere. De har nemlig bedt Oslo Brewing Company om å fjerne produktet fra butikkhyllene og avslutte produksjonen, melder NRK.

– Vår opplevelse er at dette er et merke som skaper tette assosiasjoner til Solo, og vi synes det er ekstra ugreit at det blir brukt siden Solo er et alkoholfritt produkt, som blant annet er rettet mot mange barn, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard, til NRK.

I en e-post til NRK skriver bryggeriet følgende:

– Rundt påske er det så mange produkter med smakstilsetning med smak av appelsin, og som er pakket i appelsinemballasje. Det er ganske unikt for Norge og Skandinavia, og derfor noe vi ønsket ta i bruk i denne ølen.

Etter at NRK omtale saken mandag morgen, kunne man finne ølen på hjemmesidene til bryggeriet. Like over klokken ni mandag morgen var ikke ølen lenger å finne på nettsidene til Oslo Brewing Company.

Duoen bak bryggeriet er fra USA, men bor i Oslo.