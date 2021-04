NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 6. april.

Bok om AUF ti år etter terroren lanseres

Boka «Aldri tie, aldri glemme – en bok fra AUF ti år etter terroren» blir lansert med en livesending på Facebook. Flere av dem som har skrevet i boka vil fortelle om livet etter terrorangrepet 22. juli 2011, høyreekstremismens røtter og den politiske debatten i tiden etter angrepet.

Boka er skrevet som del av et tiårsprosjekt etter 22. juli.

Haaland jakter nye mål i Champions League

Erling Braut Haaland er Norges mestscorende spiller i verdens største klubbturnering, Champions League, og jakter nye mål når Borussia Dortmund spiller mot Manchester City i første kvartfinalekamp.

Fotball-Europas øyne vil være rettet mot nordmannen, som den siste tiden er blitt koblet til alle Europas store klubber, blant dem City.

Hvem som eventuelt skal streike blir klart

LO legger fram oversikten over hvem som blir tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet med NHO i lønnsoppgjøret. Meklingen starter 9. april.

Danmark åpner opp igjen – delvis

Første steg av gjenåpningen av Danmark skjer i dag, når frisører, fysioterapeuter, massører og tatovører igjen kan ta imot kunder. Alle kundene må dokumentere at de er vaksinert, har testet negativt de siste tre døgnene eller har vært smittet tidligere.

Nye atomsamtaler med Iran

USA deltar indirekte når Iran og de andre landene som har skrevet under på Iran-avtalen starter nye atomsamtaler i Østerrike. USA trakk seg fra avtalen under Donald Trump, noe som førte til at Iran sluttet å følge deler av den.