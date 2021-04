NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 6. april

Lasteskip i drift uten motorkraft og mannskap

Lasteskipet Eemslift Hendrika driver uten motorkraft i Norskehavet. Skipet fikk slagside mandag formiddag og hele mannskapet er berget i land. Ved 4-tiden ligger lasteskipet rundt 70 nautiske mil nordvest for Ålesund – rundt 130 kilometer. Skipet driver sørover med en fart på 2–3 knop og hadde ved midnatt en slagside på 45 til 50 grader.

Hovedredningssentralen sier til NTB tidlig tirsdag morgen at det ikke er fare for at skipet skal drive i land med det første.

573 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 573 koronasmittede i Norge. Det er én færre enn dagen før og 416 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo ble det registrert 198 nye koronasmittede siste døgn. Det er like mange som dagen før, men 35 færre enn snittet de sju foregående dagene. I alt 704.362 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 284.700 personer har fått andre dose.

Dødstallet stiger i flomrammede Indonesia

Dødstallet etter kraftig regnvær, flom og jordskred øst i Indonesia har steget til 128, ifølge myndighetene. Minst 72 er fortsatt savnet.

Søndagens naturkatastrofe knyttes til den tropiske syklonen Seroja. Den er ventet å bevege seg sørvest fra Indonesia på tirsdag, opplyser landets meteorologiske institutt.

Chile koronautsetter folkeavstemning

Senatet i Chile har vedtatt å utsette folkeavstemningen over ny grunnlov i fem uker på grunn av koronapandemien. Valget skulle i utgangspunktet blitt holdt søndag.

Senatets beslutning må fremdeles godkjennes av kongressens andre kammer. Dersom det skjer, vil folkeavstemningen holdes 15. eller 16. mai. Valgkampen utsettes samtidig til 28. april.

Nord-Korea dropper OL i Tokyo

Nord-Korea vil ikke delta i sommerens olympiske leker i Tokyo i Japan, sier landets sportsdepartement, med henvisning til risikoen for koronavirus.

Den olympiske komiteen i Nord-Korea vedtok i et møte å «ikke delta i de 32. olympiske lekene for å beskytte deltakerne fra den globale helsekrisen forårsaket av covid-19», heter det i en nyhetsmelding fra departementet. OL starter 23. juli, ett år forsinket på grunn av koronapandemien.