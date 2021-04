Lasteskip i drift uten motorkraft og mannskap

NTB

Lasteskipet Eemslift Hendrika gikk mandag kveld på autopilot i Norskehavet, men i 23-tiden mistet fartøyet motorkraft.

Lasteskipet sendte mandag formiddag ut nødsignal etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside.

Hele mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berget i land, og skipet var natt til tirsdag i drift etter at det mistet motorkraften.

Ved 4-tiden ligger lasteskipet rundt 70 nautiske mil nordvest for Ålesund – rundt 130 kilometer. Skipet driver sørover med en fart på 2–3 knop og hadde ved midnatt en slagside på 45 til 50 grader.

Fartøyet var lastet med servicebåter som skulle til Trøndelag, ifølge Adresseavisen.

Flyter fortsatt

Hovedredningssentralen sier til NTB tidlig tirsdag morgen at skipet fortsatt holder seg flytende, og det ikke er fare for at skipet skal drive i land med det første.

Kystverket har sendt kystvaktskipet Sortland ut for å overvåke havaristen. Kystvakten er ventet å være fremme ved Eemslift Hendrika i løpet av ettermiddagen tirsdag.

Kystverket opplyser til NTB at det er 353 kubikk råolje, 75 kubikk diesel og 10 kubikk smøreolje om bord i skipet. Vaktoperatør Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen sa mandag kveld til NTB at det er fare for at skipet vil kantre, og da vil drivstoffet lekke ut i sjøen.

– Når kapteinen valgte å forlate skipet, var det fordi de var redde for at fartøyet kunne kantre. Så det er en overhengende fare for at det vil skje, sier Hagen.

Nå er det opp til rederiet og Kystverket hvordan skipet og lasten skal berges.

– Ikke så mye å gjøre

Vaktleder Ingrid Lauvrak i Kystverket sier til Sunnmørsposten at de er dialog med eieren av båten.

– Men vi må være realistiske og ser at det kanskje ikke er så mye å gjøre slik situasjonen er nå. Værforholdene er veldig utfordrende, seier hun.

Ifølge HRS vil uværet tidligst lette onsdag ettermiddag.

Fiskefartøyet Veststeinen meldte like før midnatt at de har forlatt havaristen som driver i kraftig vind og 15 til 18 meter høye bølger. Det skriver skipper Jarl-Magne Silden på Facebook.

– Båten driver nå på siden med 45 til 50 graders slagside, skriver han.