Flere valgte askespredning i 2020

Stadig flere får innvilget askespredning. Her spres asken til forfatteren Axel Jensen på Oslofjorden i april 2003 av enken Prathiba Jensen. Foto: Knut Fjeldstad / NTB

NTB

I 2020 gikk antall askespredninger her i landet opp med 13 prosent. I alt fikk 1.780 personer innvilget askespredning. Korona-nedstengningen kan ha bidratt.

Det skriver Dagen, som har kartlagt hvor mange som valgte askespredning fremfor tradisjonell begravelse i 2020.

Økningen er spesielt høy i Vestland fylke der antallet askespredninger gikk opp med 40 prosent. Biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin er kritisk og mener askespredning ikke et godt uttrykk for det kristne menneskesynet.

– Spør du hvilken gravskikk som best gir uttrykk for kristen tro, så er det et fysisk gravsted. Dette har da også vært tradisjonen i hele kirkens historie, sier han til Dagen.

Askespredning ble tillatt i Norge i 1997. Siden den gang har antall askespredningsseremonier gått jevnt og trutt oppover.

Men i fjor kan koronatiltakene ha bidratt til flere askespredninger. Avdøde må nemlig gravlegges innen ti virkedager om man velger kistebegravelse. Når man setter ned en urne har man seks måneder på seg. Ved askespredning i naturen kan man vente inntil ett år.