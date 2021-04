Nordmenns korona-tillit faller

Nordmenns tillit til hverandre økte siste halvår, men falt i mars. Bare en av tre sier nå at de tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Kun en av tre nordmenn, 32 prosent, sa i påskeuken at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte.