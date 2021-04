Norge med milliardstøtte til flyktningkrisen

På verdensbasis er det over 26 millioner flyktninger, ifølge FN. Her er syriske flyktninger på vei mot den tyrkiske grensen i Idlib-provinsen i Syria. Illustrasjonsfoto: Ghaith Alsayed / AP / NTB

NTB

Norge styrker innsatsen for beskyttelse av sivile, matsikkerhet og innsats for mennesker på flukt i land rammet av kriser og konflikt med 6,3 milliarder.

– Dette er en rekordhøy humanitær støtte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Store deler av årets norske humanitære budsjett går til FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner.

– Det er avgjørende for Norge å samarbeide med tilpasningsdyktige organisasjoner som forstår de lokale forholdene, sier Søreide og legger til:

– Mange land preges i dag av komplekse kriser. Den humanitære situasjonen endrer seg ofte raskt. Sammenfall av væpnet konflikt, coronapandemi, klimaendringer og ekstrem fattigdom gjør humanitære kriser enda verre.

FN anslår at 235 millioner mennesker vil ha behov for humanitær bistand i løpet av året. Det er en økning på 40 prosent fra i fjor. På verdensbasis er det over 26 millioner flyktninger og over 45 millioner internt fordrevne i eget land.