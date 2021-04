Evakueringen i Longyearbyen oppheves, opplyser Sysselmannen

NTB

Sysselmannen på Svalbard opplyser at evakueringen av Nybyen i Longyearbyen oppheves. Ferdselsforbudet oppheves også med umiddelbar virkning.

Sysselmannen opplyser at snøskredfaglige råd og værprognosene framover gjør at det ikke lenger er behov for å ha ferdsels- og oppholdsforbud i Nybyen.

Opphevingen av evakueringen ble vedtatt på et møte med Skred AS og Longyearbyen lokalstyre mandag ettermiddag.

Veien fra Longyearbyen skole til Nybyen blir også åpnet igjen.

Sysselmannen påpeker at det fortsatt er betydelig skredfare i terrenget, og ber folk ta forholdsregler.