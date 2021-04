Jobber med helikoptre for å hjelpe lasteskip som har fått slagside i Norskehavet

Det nederlandske lasteskip Eemslift Hendrik som har fått slagside i Nordsjøen og har sendt ut en nødsignal etter at lasten har forskjøvet seg. Les mer Lukk

Et lasteskip 60 nautiske mil vest for Ålesund har sendt ut en nødsignal etter at lasten har forskjøvet seg. Et helikopter har hentet ut flere av mannskapet.