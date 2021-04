Diskrimineringsnemnda: Opptakskravene til Politihøgskolen er ikke diskriminerende

NTB

Diskrimineringsnemnda gir ikke Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) medhold i at opptakskravene til Politihøgskolen er ulovlig forskjellsbehandling.

«Forskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet når den har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. […] Nemnda har kommet til at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt», skriver Diskrimineringsnemnda, ifølge Politiforum.

NHFU klaget Politihøgskolen inn for Diskrimineringsnemnda høsten 2019. I klagen peker de blant annet på at mye av politiets arbeid i dag er administrative oppgaver, blant annet etterforskningsarbeid og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Både Diskrimineringsnemnda og Politidirektoratet (POD) peker derimot på at det finnes andre måter å nå disse stillingene.

«Foruten samtlige stillinger med påtalemyndighet, vil for eksempel personer med annen utdanning kunne ansettes som spesialetterforskere, og utføre mange av de arbeidsoppgavene som NHFU oppfatter at personer med funksjonsnedsettelser er utestengt fra å utføre», anførte POD under klagebehandlingen.