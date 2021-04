De fleste fjellovergangene stengt på grunn av uvær

NTB

Mandag morgen er de fleste av de viktigste fjellovergangene i Sør-Norge stengt på grunn av uværet. I Nord-Norge er de fleste åpne.

På morgenen andre påskedag er det bare E16 over Filefjell som er åpen for trafikk, mens det er kolonnekjøring over riksvei 52 over Hemsedal.

Riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 15 over Strynefjell, E134 Haukelifjell og fylkesvei 53 Årdal – Tyin er alle stengt inntil videre, opplyser Vegtrafikksentralen.

Også fylkesvei 50 Aurland – Hol er stengt, der skal ny vurdering tas klokka åtte. Også riksvei 13 over Vikafjellet er stengt. Der foretas ny vurdering klokka 12 mandag.

I Nord-Norge er E69 Skarsvåg – Nordkapp i Troms og Finnmark fylke stengt på grunn av uværet.