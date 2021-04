Fire polakker på karantenehotell fikk 13.000 i forelegg

NTB

Fire polakker på karantenehotell i Sandefjord fikk natt til mandag bøter på 13.000 kroner hver etter at de ikke etterkom pålegg fra politiet.

Politiet fikk melding like før klokken 1 natt til mandag om at de fire mennene fra Polen ikke holdt seg på rommet slik de skal under innreisekarantene. Dette skjedde etter at politiet tidligere på kvelden hadde gitt de fire pålegg om å holde seg på rommet

– Dette pålegget hadde de ikke fulgt og dermed ble de bøtelagt. De er ikke bøtelagt for brudd på karantenebestemmelsene, men for å ikke etterkomme pålegget om å holde seg på egne rom, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB

De fire mennene er alle i 20-30-årsalderen.