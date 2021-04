NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 2. påskedag.

Britene legger fram reiseplaner

Den britiske regjeringen legger mandag fram plan for lettelser av restriksjoner knyttet til utenlandsreiser. Storbritannia, som har kommet langt i vaksineringen, har den siste tiden lettet på flere tiltak, blant annet knyttet til lagidrett og sosiale sammenkomster.

Flere land åpner delvis opp

En rekke europeiske land letter gradvis på tiltakene. I Hellas får de fleste butikkene åpne igjen etter å ha vært stengt en periode. Også i Portugal letter myndighetene litt på tiltakene. Blant annet åpnes nå en rekke uteserveringer. I tillegg skal flere av landets skoler gjenåpne for elevene.

Rettsak mot Netanyahu fortsetter

Mandag fortsetter etter planen rettssaken mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Nå står vitneforklaringene for tur. Han er tiltalt for å ha tatt imot overdådige gaver og for å ha gitt mediemoguler fordeler i bytte mot positiv omtale.

Everton og Joshua King mot Crystal Palace

Joshua Kings Everton barker mandag kveld sammen mot Crystal Palace i Premier League. Den 29 år gamle nordmannen jakter fortsatt sin første scoring etter at han i vinter signerte en halvårskontrakt fram til sommeren med Everton.