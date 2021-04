Enebolig på Kløfta totalskadd i brann

NTB

En enebolig under oppussing ble totalskadd i en brann på Kløfta natt til mandag. Huset var ikke bebodd.

Nødetatene rykket ut til boligbrann på Kløfta i Ullensaker like etter midnatt. Da brannvesenet kom til stedet var huset allerede overtent, men klokken 1.20 melder brannmannskapene at de er over i en etterslokkingsfase.

– Bare ytterveggene står igjen. Boligen er totalskadd, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet fikk melding om brannen rundt 15 minutter etter midnatt.

– Det bor ingen i huset som brenner, og vi har fått bekreftet at det ikke var folk der. Huset er under oppussing, sier operasjonslederen.