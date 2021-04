Feil lot folk snike i vaksinekøen i Drammen

NTB

Fram til søndag kunne hvem som helst bestille time til coronavaksinering i Drammen, bekrefter kommunen overfor VG.

Feilen har blitt utbedret, skriver avisen.

– Vi er kjent med at cirka ti personer har bestilt timer og fått satt vaksine før det var deres tur fordi det var teknisk mulig for flere å bestille time i Helseboka-appen, sier Madli Indseth, virksomhetsleder for medisinskfaglig virksomhet.

Drammen holder på å vaksinere risikogruppe 4, som er personer mellom 65 og 74 år, samt øvrige, yngre voksne med underliggende sykdommer.