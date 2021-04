Ringte ambulanse da venn tok overdose – ble bøtelagt for narkotikaoppbevaring

Til VG forteller to personer om at etter å ha ringt etter nødhjelp i forbindelse med overdoser, så har de blitt bøtelagt eller fått oppbevaring på rullebladet. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB

NTB

I 2018 ble en mann bøtelagt for oppbevaring av narkotika etter at han tilkalte nødetatene da vennen døde av en overdose. Saken ble senere henlagt, skriver VG.

– Da politiet dukket opp, så sa jeg at det lå noen piller i lommen på jakken min, sier mannen til avisen.

Oppbevaringen medførte et forelegg på 2.000 kroner. Saken ble henlagt etter at advokat Dagfinn Hessen Paust kontaktet politiet.

Politiet innrømmer at det ikke skal gis forelegg i slike saker.

– Det kan få uønskede virkninger opp mot at personer da kan vegre seg for å varsle nødetatene om mer alvorlige forhold. I dette tilfelle burde det heller ikke vært opprettet anmeldelse for forholdet, sier Beate Brinch Sand, leder av felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt.

Stortinget skal etter hvert avgjøre om regjeringens forslag til rusreform skal vedtas.

Forslaget ble lagt fram 19. februar og bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at mindre mengder til eget bruk ikke lenger skal straffes.