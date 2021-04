FHI vil vurdere å vaksinere yngre tidligere enn planlagt

– Ja, det kan være aktuelt å vurdere om yngre bør vaksineres før eldre, slik at rekkefølgen blir endret. Men dette er først aktuelt etter at de over 45 er vaksinert, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

NTB

Når alle over 45 er vaksinert, kan Folkehelseinstituttet vurdere å gå bort fra aldersrekkefølgen for vaksinering for å stanse smittespredningen.