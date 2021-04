Uvær fører til flere stengte fjelloverganger

NTB

Flere veier og fjelloverganger er allerede stengt natt til søndag på grunn av uvær. Det kan gjøre det utfordrende for dem som skal hjem fra påskeferien.

E6 Kvænangsfjellet i Troms kl. 10 søndag 4. april 2021 Les mer Lukk

Vegtrafikksentralen vest melder ved totiden natt til søndag at det er innført kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn over riksvei 7 Hardangervidda inntil videre på grunn av uvær. Overgangen er stengt for personbiler.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt på strekningen Rustasætre bom – Sognefjellshytta. Det vil ikke gjøres noen ny vurdering om åpning før tirsdag.

Også fylkesvei 51 Valdresflye er stengt. Her opplyser Vegtrafikksentralen øst at den ikke vil bli åpnet igjen søndag.

På fylkesvei 50 Hol – Aurland kan kolonnekjøring bli innført på kort varsel. Det meldes om stedvis redusert sikt, stiv kuling, skyet og lett snøvær.

E6 Aisaroaivi kl. 10.34 søndag 4. april 2021

Vegtrafikksentralen sør melder at E134 over Haukelifjell foreløpig er åpen, men på grunn av det meldte uværet første påskedag kan det bli kolonnekjøring og stengt fjellovergang.

Klokken 5.45 var det bart og minus 2 grader på Haukelifjell, laber bris og delvis skyet. Det er ventet kraftig vindøkning og snøvær utover dagen.

Haukelifjell foreløpig åpen

Vegtrafikksentralen anbefaler derfor bilister til å sjekke vær og trafikkmeldinger på 175.no før man legger ut på veien.

Kan bli endringer på kort varsel

På E16 over Filefjell var det søndag morgen snødekke og stedvis redusert sikt på grunn av snøfokk. Det meldes om liten kuling og snøbyger.

Dyranut (1.250 moh), riksvei 7 retning Haugastøl kl. 08.15 søndag 4. april 2021 Les mer Lukk

På fylkesvei 27 Venabygdsfjellet meldes det søndag morgen om vekslende bart dekke og tynn is, stedvis redusert sikt og vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfokk.

Fylkesvei 53 Tyin – Årdal kan bli stengt på kort varsel. Søndag morgen var det stedvis redusert sikt på grunn av snøfokk og det blåste stiv kuling.

Saltfjellet stengt

E8 Lavangsdalen i Troms kl. 10.22 søndag 4. april 2021 Les mer Lukk

Vegtrafikksentralen nord melder at E6 over Saltfjellet er stengt på grunn av uvær og mye snøfokk. Overgangen ble stengt lørdag kveld, men åpnet noen timer natt til søndag, før den ble stengt igjen litt før klokka seks søndag morgen.

E6 over Kvænangsfjellet stengte etter at siste kolonne gikk fra sør klokken 00.20 natt til søndag.

Både i Møre og Romsdal og på Helgeland. er det varslet stor snøskredfare søndag, og fra mandag også i Trollheimen, Romsdal, på Sunnmøre og i Indre Fjordane.