Mann alvorlig skadd etter å ha hoppet fra andre etasje

NTB

En mann i 50-årene er alvorlig skadd etter å ha hoppet fra andre etasje i en leilighet i Holmestrand.

Politiet opplyser på Twitter at mannen var svært beruset og at man ikke vet hvorfor han valgte å hoppe.

– Vi har ingen grunn til å tro at det ligger noe kriminelt bak dette eller at det var et forsøk på å begå selvmord, han var rett og slett veldig beruset, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannens tilstand betegnes som alvorlig og han fraktes til sykehus med luftambulanse.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 23.05 lørdag kveld.