Navneforsker mener folk har sett for mye «Game of Thrones»

NTB

Navneforsker er kritisk til trendene om å gi uvanlige navn til barnet sitt og mener folk har sett for mye av fantasyserien «Game of Thrones».

Mange velger å dikte opp navn til sine nyfødte barn, skriver NRK.

– Jeg tenker at foreldrene har sett for mye på «Game of Thrones» og «Ringenes Herre», og så klarer de ikke å trekke grensen mellom fantasy og virkelighet. Disse navnene er faktisk laget av en forfatter for å vise at dette er fantasylitteratur, sier navneforsker og oversetter Benedicta Windt-Val til nyhetskanalen.

I kategorien «Færre enn fire personer eller ingen som heter» hos SSBs navnesider har man noen eksempler fra i år: Loette, Levander, Olivian, Valeah, Mathelian, Leodor, Savander, Mint.

Eksempler på navn som litt flere enn fire har fått er: Dalma, Timea, Anelia, Emmelinn, Maylea.

Når barnet er 16 år, kan hen selv sende inn melding om navneendring.