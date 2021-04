Vaksineforsker sier varmere vær kan bidra til redusert smitte

Det er ikke lenge før våren bryter løs for alvor rundt om i det ganske land. Det kan bidra til at smittetallene går ned, ifølge vaksineforsker. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Les mer Lukk

NTB

FHI har sagt de håper på drahjelp fra varmere vær. En vaksineforsker ved UiO sier at det er grunn til å tro at smitten kan gå ned når våren kommer for alvor.