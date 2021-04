To kvinner reddet ned fra fjell i Troms

NTB

To kvinner som fredag kveld ble overrasket av dårlig vær på Kjølen utenfor Tromsø, ble reddet ned fra fjellet natt til lørdag.

De to meldte ved 18-tiden fredag at de hadde søkt nødbivuakk i varmebua på Kjølen grunnet dårlig vær, melder Troms politidistrikt på Twitter lørdag morgen.

Mannskaper fra Norsk Folkehjelp Tromsø prøvde å ta seg opp til dem, men måtte avbryte forsøket rundt kl. 21.15, og de to kvinnene fikk beskjed om å forberede seg på en natt i varmebua, skriver politiet.

Senere på natten gjorde et skilag på fem personer et nytt forsøk, og klokken 3.40 var de framme ved bua. Der måtte de grave seg inn til de to kvinnene.

Like før klokka seks lørdag morgen var de to brakt trygt ned fra fjellet, opplyser politiet.