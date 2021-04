Fem år siden Panama Papers: Norske myndigheter har hentet hjem nesten 300 millioner kroner

Skatteetaten sier kunnskapen om bruken av skatteparadiser har hatt større verdi enn summen som er hentet hjem etter Panama Papers-avsløringen for fem år siden. Bildet viser sjøfronten i Panama city. Foto: Carlos Jasso / Reuters / NTB scanpix.

NTB

Denne uken er det fem år siden omfattende skattesvindel og lureri ble avslørt av journalister i Panama Papers-saken. Også i Norge har det fått konsekvenser.

3. april 2016 publiserte medier verden over de første sakene basert på en enorm dokumentlekkasje fra skatteparadiset Panama. Sakene førte til en rekke konsekvenser på verdensbasis, blant annet at politikere måtte gå av, banker fikk store bøter og nye lover ble vedtatt.

Men også i Norge har det fått konsekvenser fem år etter, skriver Aftenposten. Over 200 nordmenn med koblinger til skatteparadis ble funnet på kundelistene til advokatfirmaet Mossack Fonseca. Det er ikke ulovlig å ha pengene sine i skatteparadis, men det må meldes inn til norske myndigheter.

De fleste av sakene er nå avsluttet, og det har ført til at det er funnet 283 millioner kroner som det nå må skattes av.

– Det som har vært viktigere enn kroner og øre, er at vi har fått økt kunnskap om bruken av skatteparadiser. Panama Papers har også vært en viktig driver for et mer utbredt og åpent samarbeid mellom ulike lands skattemyndigheter, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til avisen.

I tillegg nevnes det at skattemyndighetene vet mer om rådgivere som hjalp kunder med å plassere pengene i skatteparadis, at flere har meldt inn verdier i skatteparadiser i etterkant av avsløringene, og den avskrekkende effekten det har hatt, som noen av de positive effektene i Norge.