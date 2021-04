Lange køer på Vikafjellet – stengte fjellet

Slik så det ut fra ett av Statens Vegvesens veikameraer på Vikafjellet ved 16-tiden. Mange biler har parkert i veien og skaper kaos for bilister som skal forbi.

NTB

Torsdag ettermiddag var det lange køer og trafikkaos på riksvei 13 over Vikafjellet. Veien er nå åpnet igjen, melder Vegtrafikksentralen.

Årsaken til trafikkaoset var at det var meldt om mange biler som parkerte i veien og sperret for bilister som skulle forbi ved Skjellingen. Et kjøretøy kjørte også av veien og trengte bilberging. Fjellet var stengt fra begge sider.

Vegtrafikksentralen meldte om kaoset i 14-tiden skjærtorsdag.

Politiet bisto for å få flyt i trafikken, og det var store problemer og lange køer på stedet fram til rundt klokken 16.30 da veien åpnet igjen.

Skiturister parkerte på begge sider av veien for å gå på tur i finværet, opplyste operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til VG i 15.30-tiden.

– Kjøretøy møtes, og da blir det kaos når det er så smalt, sa han.