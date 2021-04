Nakstad utelukker vaksine til barn mellom 12 og 15 år før høsten

– Dette er jo en vaksine som allerede er brukt mange millioner ganger, og som har midlertidig godkjenning for bruk over 16 år, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Selv om en Pfizer-studie viser god effekt på coronavaksinering av barn mellom 12 og 15 år, utelukker Espen Nakstad slik bruk i Norge før etter sommeren.

Studien fant at ingen av de 2.260 vaksinerte barna coronasmittet. Pfizer-vaksinen er foreløpig godkjent for personer fra 16 år og oppover.

– Dette er jo en vaksine som allerede er brukt mange millioner ganger, og som har midlertidig godkjenning for bruk over 16 år, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til Dagbladet.

– Så gjenstår det å dokumentere at det ikke er problemer med bivirkninger og at den viser god effekt også hos de under 16 år, sier han.

– Ting endrer seg fort

Men slik godkjenningsprosessen er lagt opp, gjør at det ikke blir aktuelt før etter sommeren, tror Nakstad.

– Det ser ut som løpet som er lagt med tanke på godkjenning, gjør at dette ikke blir aktuelt før etter sommeren. Det vet vi ikke helt sikkert, men det ser i hvert fall ut som de fleste voksne vil bli tilbudt vaksiner fram mot sommeren. Så tidsmessig kan det være at dette tilbudet dukker opp etter at de voksne er vaksinert, sier Nakstad.

– Men her endrer ting seg ganske fort med tanke på vaksineleveranser også, sier han.

I Europa må Pfizer-Biontech søke godkjenning hos Det europeiske legemiddelverket (EMA) før det norske Legemiddelverket sier ja til slik bruk.

Kan ta et par måneder

Prosessen kan ta én til to måneder, ifølge Geir Bukholm, som leder vaksineprogrammet til Folkehelseinstituttet (FHI).

– Da vil barn ned til tolv år bli en gruppe som vi etter hvert vil vurdere å inkludere i vaksinasjonsprogrammet, sa Bukholm til NTB onsdag.

Coronavaksinene til Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson er godkjent for bruk i Norge. AstraZeneca-vaksinen er satt på pause etter meldinger om mulige alvorlige bivirkninger.