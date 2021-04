30 brannfolk i Sunnfjord sier opp i protest

NTB

Politikerne i Sunnfjord kommune i Vestland har vedtatt å nedbemanne ved flere brannstasjoner i kommunen. De ansatte protesterer og har varslet oppsigelser.

– Kommunestyret har vedtatt en brannordning som svekker beredskapen i utkanten av kommunen, sier Stig Tveit til Bergens Tidende om kuttet av åtte deltidsstillinger.

Han er talsmann for de ansatte ved stasjonen i Jølster, der det skal kuttes fire stillinger. Etter kommunens vedtak forrige uke meldte avisen Firda at alle 18 ansatte her sier opp.

Erfarne brannfolk advarer mot svekket beredskap



Det var brannfolk fra denne stasjonen som var først på stedet da det brant i Fjærlandstunnelen i 2017 og da det raste på Vassenden i 2019.

Denne uken bestemte 12 av de 15 brannfolkene i Gaular seg også for å varsle oppsigelse. Og de fleste brannfolkene i Førde og Naustdal mener den nye brannordningen gir svakere beredskap.

Etter sammenslåingen av Førde, Jølster, Gaular og Naustdal i fjor har Sunnfjord kommune forsøkt å samordne branntjenesten med fem stasjoner og 78 ansatte.

– 30. juni leverer vi inn utstyret og slår av radioen

Mannskapene er deltidsansatte med små stillingsbrøker, men har til enhver tid nødnett-radioen på seg og rykker ut omtrent 40 ganger i året.

– 30. juni leverer vi inn utstyret og slår av radioen. Hva som blir konsekvensen, kjenner ikke vi til, sier Tveit til BT.

Kommunedirektør Ole John Østenstad innrømmer at det er krevende dersom mange slutter, men sier at han «tror vi skal klare å håndtere det».