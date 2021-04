Sykehusvikarer sikres vaksiner

Sykehusinnkjøp opplyser at vikarer skal likebehandles ved vaksinasjon av helsepersonell og har bedt bemanningsbyråer om en oversikt over vikarer som har behov for vaksine. Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB

Mange intensivsykepleiere som er tilknyttet bemanningsbyråer, har ikke fått koronavaksine. Nå skal også disse vikarene prioriteres i vaksinasjon.

I en epost til landets bemanningsbyråer skriver Sykehusinnkjøp at helseforetakene «ønsker likebehandling av vikarer», melder NRK.

– Jeg synes det er på tide, sier sykepleier Adalheidur Audbjargardottir. Hun er en av vikarene som ikke fikk vaksine og som er i isolasjon etter at hun ble koronasmittet på intensivavdelingen på Bærum sykehus.

– Jeg følte at det var et feil valg å jobbe for et vikarbyrå, sier hun til NRK.

Flere opposisjonspolitikere mente regjeringen måtte ordne opp etter at saken ble kjent, men Sykehusinnkjøp sier den ikke var utslagsgivende for eposten som gikk ut til bemanningsbyråene.

– Det er først nå det er kommet betydelig mer vaksiner til helseforetakene. Og det er vi veldig glad for. Fram til nå har helseforetakene prioritert funksjoner og roller for å sørge for å ha et forsvarlig tilbud, sier Hilde Christiansen, som leder styringsgruppen for helsepersonellvikarer sammen med Sykehusinnkjøp.

– Det vi ønsker å få til nå, er å få en oversikt over hvilke vikarer som skal være i Norge over noe tid for å se om vi kan klare å få til god logistikk for vaksinering, legger hun til.