To funnet etter redningsaksjon i Ryfylkeheiane

NTB

Et turfølge i Suldal i Rogaland har søkt ly for været og venter på å bli hentet ned fra fjellet.

De to kvinnene sendte ut nødmelding tirsdag kveld, men et redningshelikopter måtte snu som følge av dårlig vær. De ble lokalisert av frivillig letemannskap klokken 1.35 ved Bleskestadmoen i Ryfylkeheiane.

Det var dårlig vær i området, og politiet hadde en periode ikke kontakt med dem.

– De har satt opp en nødbivuakk og søkt tilflukt i den. De har det etter forholdene bra, men begynte nå å bli kalde. Det jobbes nå med å få dem ned, meldte Sørvest politidistrikt på Twitter like før klokken 2.

Det kan tidligst skje onsdag morgen, opplyser politiet i 3.30-tiden. Kvinnene har fått på seg varme klær og blir værende i nødbivuakken til det blir lyst. Da tar de kontakt med de frivillige mannskapene som befinner seg på en hytte i nærheten. Den ligger på andre siden av en elv.

Operasjonsleder Kurt Løklingholm sa til TV 2 tirsdag kveld at det dårlige været var en utfordring og at det var vanskelig å ta seg fram, blant annet fordi elven har gått over bredden.