Stefar dømt for overgrep og overvåking av stedatter

NTB

En 59 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til ni måneders fengsel for å ha befølt sin da ti år gamle stedatter og overvåket henne med skjulte kameraer.

Mannen plasserte skjulte kameraer i en røykvarsler, en lampe og to klokker i huset, som ligger i en av kommunene rundt Bergen, skriver NRK.

Politiet mener at han filmet stedatteren mens hun skiftet, var iført undertøy eller lå delvis avkledd i sengen på soverommet. Filmene ble overført til mobiltelefonens hans.

Retten mener at mannen med dette forsøkte å produsere fremstilling som seksualiserer barn.

– Vi er veldig glade for dommen, og det viktigste her er at fornærmede blir trodd, sier bistandsadvokat Cecilie Wallevik til Bergens Tidende.

Stefaren nekter straffskyld og vil ifølge forsvarer Marius Wesenberg anke dommen. Han er også dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisning til stedatteren.