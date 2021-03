Dyre reparasjoner gjør at flere nordmann heller kjøper nytt

51 prosent av dem som ikke har sendt noe reparatør de siste tre årene, sier at de i større grad vil velge reparasjon av produkter hvis det er billigere enn å kjøpe nytt.

NTB

Over halvparten av alle nordmenn ville reparert mer dersom det var billigere enn å kjøpe nytt, viser en undersøkelse.

Kun hver fjerde nordmann har gått til reparatør de siste tre årene, viser undersøkelse InFact har gjennomført for organisasjonen Restarters Norway og gjenvinningsaktøren Geminor.

– Hele 29 prosent av respondentene som ikke har levert produkter til reparasjon, oppgir at dette er fordi «det er dyrere enn å kjøpe nytt». Samtidig oppgir 51 prosent at de i større grad vil velge reparasjon av produkter hvis det er billigere enn å kjøpe nytt, sier daglig leder Kaja Juul Skarbø i Restarters Norway.

10,5 prosent sier at gjenbruk må bli mer sosialt akseptert for at de selv skal gjenbruke mer. Jo eldre respondentene er, desto viktigere er dette spørsmålet.

Hver fjerde respondent oppgir at bedre tilgjengelighet på reparatører vil være det viktigste virkemiddelet for å øke levetiden på produkter.

– Undersøkelsen forteller oss dessuten at det er stor variasjon i tilbudet på reparatører avhengig av hvor i Norge du bor, sier Skarbø.