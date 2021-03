Alle i Oslo kan nå registrere seg for vaksinering

Man står ikke i fare for å miste plassen sin eller gå glipp av en vaksine om man ikke registrerer seg for coronavaksinen. Registreringen gjør derimot at vaksineringen blir mer effektiv. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Oslo kommune har åpnet opp for at alle som vil ta coronavaksinen, kan registrere seg på nett. På et døgn har nesten 4.000 Oslo-folk fylt ut skjemaet.