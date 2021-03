Varsel om milliongebyr etter massedød av fisk på Stord

Mattilsynet mener fiskedøden hos anlegget på Stord må betegnes som «en svært alvorlig hendelse» og har varslet et gebyr til selskapet Erko Settefisk. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Mattilsynet har varslet et gebyr på drøyt 1 million kroner til Erko Settefisk etter at over 600.000 fisk døde ved et anlegg på Stord i desember i fjor.