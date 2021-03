Helhetlig forvaltning skal redde truet Oslofjord

Regjeringen vil ta en samordnet krafttak for å redde Oslofjorden slik at de 1,6 millioner innbyggerne som bor rundt fjorden får nyte godt av en ren fjord. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

En Oslofjord som er ren, rik på liv og tilgjengelig for alle. Det er målet til regjeringen, som ha et samordnet krafttak for å bedre miljøet i fjorden.