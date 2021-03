FHI varsler lettelser for koronavaksinerte etter hvert

NTB

Vaksinene til Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon, ifølge en amerikansk studie. FHI varsler lettelser for vaksinerte etter hvert.

– Ja, denne studien, sammen med andre, vil føre til lettelser etter hvert, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Studien, som har et datagrunnlag basert på 4.000 amerikanske helsearbeidere i seks delstater, viser at effektiviteten gjelder for alle typer symptomer. Studien gikk over 13 uker fra 14. desember til 13. mars.

Vaksinasjon med bare én dose gir dessuten også 80 prosent beskyttelse i to uker, ifølge studien. Den er gjennomført av det amerikanske folkehelseinstituttet CDC, som påpeker at studien viser at den nasjonale vaksineinnsatsen fungerer.

På Twitter hyller Aavitsland de vitenskapelige funnene og skriver at «påskemiraklet kom tidlig i år».

– Studien viser 90 prosent beskyttelse av koronavaksinasjon mot infeksjon. Dermed kan de vaksinerte heller ikke bidra til epidemiens spredning. Dette er menneskehetens vei ut av koronaens – tornekransens – lidelse, skriver han mandag kveld i den stille uke.

– Og dermed kan vaksinasjon bidra til å stoppe epidemien for alle, vaksinerte som uvaksinerte, understreker Aavitsland overfor VG.