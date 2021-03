FHI varsler lettelser for coronavaksinerte etter hvert

Preben Aavitsland og Folkehelseinstituttet jubler over funnene i den amerikanske studien. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Vaksinene til Pfizer og Moderna er 90 prosent effektive mot koronainfeksjon, ifølge en amerikansk studie. FHI varsler lettelser for vaksinerte etter hvert.

– Ja, denne studien, sammen med andre, vil føre til lettelser etter hvert, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til VG.

Studien, som har et datagrunnlag basert på 4.000 amerikanske helsearbeidere, viser at effektiviteten gjelder for alle typer symptomer.

– Dette er veldig positivt. Siden de vaksinerte i liten grad blir smittet, kan de heller ikke smitte andre. Og dermed kan vaksinasjon bidra til å stoppe epidemien for alle, vaksinerte som uvaksinerte, sier Aavitsland.