Oslos helsebyråd frykter smittetopp etter påsken

– Feriene er vi veldig usikre på, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) om smittesituasjonen siden pandemien startet. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Coronasituasjonen i Oslo har vært alvorlig over lang tid. Helsebyråd Robert Steen (Ap) er bekymret for at en ny smittetopp etter påsken.