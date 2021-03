Erna Solberg: Gode vaksineprognoser for sommeren

Kan gatene fylles av coronavaksinerte voksne i sommer? Statsminister Erna Solberg (H) håper det. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Statsminister Erna Solberg (H) sier at vaksineprognosene er gode for sommeren. Hun håper at store deler av samfunnet kan åpne før september.