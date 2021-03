Høie om selvmord blant unge: – Vi har ikke gjort nok

NTB

Selvmordstallene blant unge viser at regjeringen ikke har gjort nok for å stanse samfunnsproblemet, innrømmer helseminister Bent Høie (H)

Selvmord er den fremste dødsårsaken blant unge under 30 år, og tallene går ikke ned, skriver Aftenposten.

– Det viser veldig klart at dette er et samfunnsproblem. Vi klarer aldri å løse det uten å snakke om det. Noe av utfordringen tidligere har vært at det har vært for høy terskel for å snakke om selvmord. Det har hindret oss i å se samfunnsproblemet, men også i å finne løsninger, sier Høie.

– Har regjeringen vært oppmerksom nok på hvor stort folkehelseproblem selvmord er?



– Jeg opplever at vi har vært det gjennom handlingsplanene, men det er jo sånn at når resultatene ikke er bedre, så er et klart tegn på at vi ikke har gjort nok, svarer helseministeren.

148 personer under 30 år tok sitt eget liv i 2019, viser tall fra Dødsårsaksregisteret.